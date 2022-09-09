Генсек НАТО призвал готовиться к длительному противостоянию с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о значительном усилении присутствия сил в восточной части альянса, сообщает РИА Новости.

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На пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном он отметил, что на восточных рубежах размещаются новые силы организации, и это однозначный сигнал Москве.

«Мы значительно усиливаем наше присутствие в восточной части. Это однозначный сигнал, что НАТО будет защищать каждый дюйм территории союзников», - подчеркнул Столтенберг.

Он также указал о необходимости готовиться к длительному противостоянию с Россией и призвал членов альянса продолжать поставки Украине оружия даже в ущерб собственной обороноспособности.

Ранее Столтенберг заявил, что в случае прекращения Украиной боевых действий она может исчезнуть с карты мира как независимое государство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: nato.int
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРоссияНАТОЙенс Столтенберг
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