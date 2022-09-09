Генсек НАТО Столтенберг допустил распад Украины при отказе воевать
В случае прекращения Украиной боевых действий она может исчезнуть с карты мира как независимое государство. Это отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции в Брюсселе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"Если Россия прекратит боевые действия, то наступит мир, если Украина прекратит, то она перестанет существовать как независимое государство", — заявил Столтенберг.
Ранее Столтенберг признал, что Европе предстоит заплатить большую цену за оказание поддержки Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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