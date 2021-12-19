НАТО планирует обсудить предложения России по гарантиям безопасности на следующей неделе

«Мы обсудим в Североатлантическом совете на следующей неделе эти предложения», — приводит слова Ламбрехт ТАСС.

По словам немецкого министра, требуется урегулировать напряженную ситуацию, в том числе путем диалога.

«Это значит, что обсуждение предложений, которые были представлены Россией, — это правильно и важно, но нельзя, чтобы Россия предписывала партнерам по НАТО, как им себя позиционировать», — заявила военный министр Германии.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко предупредил, что Москва готовится перейти в режим создания контругроз, если США и НАТО откажутся от предложений РФ по гарантиям безопасности.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно договору, страны НАТО обязуются исключить присоединение к альянсу Украины и дальнейшее расширение, США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР.

