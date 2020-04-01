НАТО отозвалось о российской помощи Италии

Генсек альянса НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал помощь, которую Россия направила Италии на помощь в борьбе с коронавирусом.

ПО его словам, очень важно, что страны помогают друг другу на фоне пандемии коронавируса, а также международного кризиса.

Столтенберг добавил, что каждая страна вправе самостоятельно решать, кому помогать и какую помощь оказывать.