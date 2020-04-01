НАТО отозвалось о российской помощи Италии

Генсек альянса НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал помощь, которую Россия направила Италии на помощь в борьбе с коронавирусом.

ПО его словам, очень важно, что страны помогают друг другу на фоне пандемии коронавируса, а также международного кризиса.

Столтенберг добавил, что каждая страна вправе самостоятельно решать, кому помогать и какую помощь оказывать.

В Италии российские военные продезинфицировали дом престарелых

О том, как работают российские военные в итальянском городе Бергамо, рассказал 28 марта телеканал Tgcom24. В репортаже говорится, что российские специалисты дезинфицируют дома престарелых в пригороде Бергамо. Всего им необходимо обработать 65 учреждений для пенсионеров в этой провинции.

В начале апреля к работе приступят 32 российских медика. В конце марта в Италию прибыли около 100 специалистов из России.





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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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