НАТО отозвалось о российской помощи Италии
Генсек альянса НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал помощь, которую Россия направила Италии на помощь в борьбе с коронавирусом.
ПО его словам, очень важно, что страны помогают друг другу на фоне пандемии коронавируса, а также международного кризиса.
Столтенберг добавил, что каждая страна вправе самостоятельно решать, кому помогать и какую помощь оказывать.
О том, как работают российские военные в итальянском городе Бергамо, рассказал 28 марта телеканал Tgcom24. В репортаже говорится, что российские специалисты дезинфицируют дома престарелых в пригороде Бергамо. Всего им необходимо обработать 65 учреждений для пенсионеров в этой провинции.
В начале апреля к работе приступят 32 российских медика. В конце марта в Италию прибыли около 100 специалистов из России.
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