В Италии российские военные продезинфицировали дом престарелых

Полную санитарную дезинфекцию пансионата для пожилых в Бергамо провели российские военным с коллегами из Италии, информирует ТАСС со ссылкой на данные Минобороны РФ.

По сообщению военного ведомства, санобработка проведена почти на 2 тыс. кв. м внутри помещения, а также – на подъездных путях.