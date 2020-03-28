В Италии российские военные продезинфицировали дом престарелых
Полную санитарную дезинфекцию пансионата для пожилых в Бергамо провели российские военным с коллегами из Италии, информирует ТАСС со ссылкой на данные Минобороны РФ.
По сообщению военного ведомства, санобработка проведена почти на 2 тыс. кв. м внутри помещения, а также – на подъездных путях.
21 марта в ходе телефонных переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Италии Джузеппе Конте российский лидер пообещал помощь Италии в борьбе с коронавирусом CJVID-19. В итальянской республике уже работают около 100 российских вирусологов и восемь врачебно-сестринских бригад, напоминает Газета. ru
В мире, по официальной информации, число инфицированных COVID-19 - более 551 тысяч, излечились 128 703 человека, а умерли — 24 914. В Италии количество заразившихся вирусной инфекцией превышает 80,5 тысяч человек.
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