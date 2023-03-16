Захарова: Россия поставит вопрос о Киево-Печерской лавре в ООН

Россия поставит вопрос о ситуации с Киево-Печерской лаврой на сессии комитета по информации Генеральной Ассамблеи ООН, если информационная работа секретариата в связи с происходящим не будет сбалансирована. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале.

Накануне официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать ситуацию с нарушением прав православных верующих на Украине, сославшись на недостаток информации по теме.

Захарова не поверила в отсутствие информации. По ее словам, сегодня речь идет не только о монахах и их судьбах, а о Церкви как о Божественном институте.