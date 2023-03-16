Захарова: Россия поставит вопрос о Киево-Печерской лавре в ООН
Россия поставит вопрос о ситуации с Киево-Печерской лаврой на сессии комитета по информации Генеральной Ассамблеи ООН, если информационная работа секретариата в связи с происходящим не будет сбалансирована. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале.
Накануне официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать ситуацию с нарушением прав православных верующих на Украине, сославшись на недостаток информации по теме.
Захарова не поверила в отсутствие информации. По ее словам, сегодня речь идет не только о монахах и их судьбах, а о Церкви как о Божественном институте.
Накануне министр культуры Украины Александр Ткаченко выдвинул условие монахам Киево-Печерской лавры. По его словам, монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) могут присоединиться к раскольникам. В таком случае от них не будут требовать покинуть Киево-Печерскую лавру. С требованием выселить монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры 14 марта выступили депутаты Верховной Рады.
Обеспокоенность ситуацией уже выразил Папа Римский Франциск. Он призвал вовлеченные в конфликт стороны уважать религиозные места.
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