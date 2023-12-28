Наследница L'Oreal стала первой женщиной с состоянием в $100 млрд
Наследница французской косметической компании L'Oreal Франсуаза Бетанкур Майерс стала первой в истории женщиной, чье состояние достигло $100 миллиардов, пишет Bloomberg.
Состояние Майерс оценивается в $100,2 миллиарда. Этому поспособствовал рекордный рост цен на акции французской компании.
Майерс занимает должность заместителя главы L'Oreal. Она владеет долей в 35% акций. В 2021, 2022 и 2023 годах ее признавали самой богатой женщиной мира.
Ранее сообщалось, что самой богатой семьей в мире признана Аль Нахайян — правящая династия Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Ее состояние оценивается в $305 миллиардов, передает «Радиоточка НСН».
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