Население Японии сократилось на рекордные 800 тысяч в 2022 году

Из отчета ведомства следует, что население Японии сократилось во всех 47 префектурах страны. Такое произошло впервые за историю наблюдений.

Отмечается, что в прошлом году в Японии было зафиксировано 1,56 млн смертей, что является рекордом за всю историю ведения статистики. При этом, число рождений впервые оказалось ниже 800 тысяч и составило 771 тысяч. В ведомстве уточнили, что население Японии сокращается 14-й год подряд, причем в последние годы все быстрее.

Ранее демограф Валериу Саинсус заявлял, что через 50 лет число жителей Молдавии уменьшится в два раза при текущей динамике смертности и рождаемости, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

