Население Японии сократилось на рекордные 800 тысяч в 2022 году
В прошлом году население Японии сократилось на рекордные 800 тысяч человек, сообщает МВД страны.
Из отчета ведомства следует, что население Японии сократилось во всех 47 префектурах страны. Такое произошло впервые за историю наблюдений.
Отмечается, что в прошлом году в Японии было зафиксировано 1,56 млн смертей, что является рекордом за всю историю ведения статистики. При этом, число рождений впервые оказалось ниже 800 тысяч и составило 771 тысяч. В ведомстве уточнили, что население Японии сокращается 14-й год подряд, причем в последние годы все быстрее.
Ранее демограф Валериу Саинсус заявлял, что через 50 лет число жителей Молдавии уменьшится в два раза при текущей динамике смертности и рождаемости, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru