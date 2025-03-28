Трамп заявил, что США нужна Гренландия для безопасности
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает Гренландию как стратегически важную территорию с точки зрения безопасности.
По его словам, Соединенные Штаты не имеют выбора в этом вопросе, поскольку риски, исходящие от России и Китая, требуют усиления контроля над регионом.
Трамп напомнил, что в марте он уже говорил о возможности перехода острова под контроль США и обещал жителям экономическое процветание в случае присоединения.
Гренландия, которая до 1953 года была датской колонией, сейчас обладает широкой автономией, но остается частью королевства, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вэнс заявил об угрозе Гренландии со стороны России и Китая
- ВСУ атаковали дронами четыре района Белгородской области
- Телеведущая рассказала о пережитом землетрясении в Таиланде
- Зеленский анонсировал встречу по отправке контингента ЕС на Украину
- В России выросли продажи книг Николая Гоголя
- Трамп заявил, что США нужна Гренландия для безопасности
- Трамп сообщил о прогрессе в урегулировании на Украине, но отметил разногласия
- На Солнце зафиксирована мощная вспышка класса X
- В Египте выписаны трое пострадавших при крушении батискафа с россиянами
- В НАСА сообщили о сотрудничестве с российскими космонавтами на МКС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru