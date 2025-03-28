Трамп заявил, что США нужна Гренландия для безопасности

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает Гренландию как стратегически важную территорию с точки зрения безопасности.

По его словам, Соединенные Штаты не имеют выбора в этом вопросе, поскольку риски, исходящие от России и Китая, требуют усиления контроля над регионом.

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Трамп напомнил, что в марте он уже говорил о возможности перехода острова под контроль США и обещал жителям экономическое процветание в случае присоединения.

Гренландия, которая до 1953 года была датской колонией, сейчас обладает широкой автономией, но остается частью королевства, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ГренландияСШАДональд Трамп

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