Трамп заявил, что США нужна Гренландия для безопасности

Трамп напомнил, что в марте он уже говорил о возможности перехода острова под контроль США и обещал жителям экономическое процветание в случае присоединения.

Гренландия, которая до 1953 года была датской колонией, сейчас обладает широкой автономией, но остается частью королевства, передает «Радиоточка НСН».

