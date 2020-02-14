Идею взял у Плахотнюка. В Молдавии оценили намерение Додона сократить депутатов

«Это предлагал еще Влад Плахотнюк. Мотивация Додона непонятна. Зато понятна мотивация Плахотнюка. Иметь парламент, в котором небольшое количество депутатов, намного дешевле, чем в котором 101 депутат. Если этой же логикой руководствуется Додон, то мне очень жаль нашу страну. Он просто продолжает курс Плахотнюка. И со стороны общества доверия не будет, потому что молдавский президент за последнее время увеличил свой аппарат и его бюджет», - сказал эксперт.

Бывший председатель Демократической партии Молдавии, бизнесмен Владимир Плахотнюк ранее был обвинен в причастности к покушению на убийство политика Ренато Усатого и выводе денег из России. В 2017 году он был объявлен в международный розыск.

