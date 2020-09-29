Нарышкин обвинил США в раскачивании ситуации в Белоруссии

Кроме того, Нарышкин рассказал, что белорусские экстремисты проходят подготовку в Польше, Грузии, на Украине и в странах Балтии при участии инструкторов из ЦРУ и Пентагона.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о «беспрецедентном внешнем давлении» на Белоруссию после выборов главы государства.

При этом российский лидер подчеркнул, что отношения Москвы и Минска не подвержены конъюнктуре. По оценке Путина, у России и Белоруссии в активе имеется основательный фундамент, сформированный общими историей, культурными, духовными и родственными связями.

Президент охарактеризовал отношения двух стран братскими, добрососедскими, истинно союзническими. Их важной составляющей, по его словам, стали связи на уровне регионов.

Ранее стало известно, что Москва и Минск возобновили диалог по интеграционным дорожным картам.

