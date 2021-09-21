Лондон потребовал от Москвы выдачи подозреваемых по делу Скрипалей

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Москве следует выдать Лондону подозреваемых по «делу Скрипалей», сообщает ТАСС.



По его словам, все подозреваемые россияне должны быть выданы Соединённому Королевству, чтобы предстать перед правосудием.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что Россия осуждает все попытки Лондона переложить на Москву ответственность по «делу Скрипалей».

«Мы настаиваем на профессиональном, объективном и непредвзятом расследовании инцидента в Солсбери, и подтверждаем готовность к предметному взаимодействию по линии правоохранительных органов и экспертов», - сказала она.

Ранее в Скотленд-Ярде заявили, что россиянин Денис Сергеев является третьим подозреваемым по так называемому «делу Скрипалей», он объявлен в розыск.

