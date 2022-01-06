СМИ назвали предварительный ущерб магазинов, разграбленных мародёрами в Казахстане

Предварительный ущерб магазинов, пострадавших от мародёрства в результате беспорядков в Казахстане, оценивается более, чем в 37 млрд тенге (более $86 млн), сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на Союз торговых сетей.

Протестующие разграбили оружейный магазин в Алма-Ате

В Союзе отметили, что были разграблены точки как продовольственных, так и непродовольственных торговых сетей в Талдыкоргане, Уральске и Шымкенте.

Больше всего пострадавших магазинов в Алма-Ате.

Ранее издание Zakon.kz со ссылкой на департамент полиции Алма-Аты сообщило, что в результате противоправных действий протестующих были сожжены более 120 транспортных средств, разбиты 120 объектов торговли, 180 предприятий общепита и 100 офисов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МагазиныБеспорядкиПротестыОграблениеКазахстан
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