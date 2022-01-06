СМИ назвали предварительный ущерб магазинов, разграбленных мародёрами в Казахстане

В Союзе отметили, что были разграблены точки как продовольственных, так и непродовольственных торговых сетей в Талдыкоргане, Уральске и Шымкенте.

Больше всего пострадавших магазинов в Алма-Ате.

Ранее издание Zakon.kz со ссылкой на департамент полиции Алма-Аты сообщило, что в результате противоправных действий протестующих были сожжены более 120 транспортных средств, разбиты 120 объектов торговли, 180 предприятий общепита и 100 офисов.