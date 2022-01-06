СМИ назвали предварительный ущерб магазинов, разграбленных мародёрами в Казахстане
Предварительный ущерб магазинов, пострадавших от мародёрства в результате беспорядков в Казахстане, оценивается более, чем в 37 млрд тенге (более $86 млн), сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на Союз торговых сетей.
В Союзе отметили, что были разграблены точки как продовольственных, так и непродовольственных торговых сетей в Талдыкоргане, Уральске и Шымкенте.
Больше всего пострадавших магазинов в Алма-Ате.
Ранее издание Zakon.kz со ссылкой на департамент полиции Алма-Аты сообщило, что в результате противоправных действий протестующих были сожжены более 120 транспортных средств, разбиты 120 объектов торговли, 180 предприятий общепита и 100 офисов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,6 млн+15 316 / сут.
Умерли
314 тыс.+802 / сут.
Выздоровели
9,6 млн+22 949 / сут.
- Нападение на районное управление полиции отразили в Алма-Ате
- Всех посчитаем! Эпидемиолог рассказал, как определить коллективный иммунитет в России
- Первые подразделения российских миротворцев ОДКБ прибыли в Казахстан
- СМИ назвали предварительный ущерб магазинов, разграбленных мародёрами в Казахстане
- Лукашенко прокомментировал протесты в Казахстане
- МИД Казахстана опроверг запрет на въезд в страну для иностранцев
- Между плохим и худшим. Политолог спрогнозировал участие Порошенко в суде
- Первые случаи заражения «омикроном» выявили в Казахстане
- СМИ сообщили, что в Алма-Ате началась стрельба
- «Аэрофлот» на две недели закрыл продажу билетов в Казахстан
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru