Темпы роста экономики России превысили средние по G7 в четыре раза

Темпы роста экономики России в прошлом году оказались в четыре раза выше средних среди стран Группы семи. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные национальных статистических служб.

По итогам 2024 года ВВП России вырос на 4,1%, как и годом ранее. При этом экономики G7 в среднем увеличились на 1,0% (1,1% в 2023-м).

Уточняется, что экономика США в прошлом году выросла на 2,8% (показатель 2023 года - 2,9%), Канады - на 1,5%, Франции — на 1,1%. В Великобритании ВВП в увеличился на 0,9% (0,4% в 2023-м).

Замедление роста экономики зарегистрировали в Италии: 0,5% против 0,7% в 2023 году. Наиболее резкий обвал наблюдался в Японии, где ВВП вырос лишь на 0,1% (годом ранее - на 1,5%). При этом в Германии ВВП уменьшается второй год подряд, после спада на 0,3% он сократился еще на 0,2%.

Ранее замглавы Минэкономразвития России Денис Тюпышев рассказал о небольшом замедлении роста экономики страны на фоне высокой ключевой ставки.

