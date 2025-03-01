Темпы роста экономики России превысили средние по G7 в четыре раза
Темпы роста экономики России в прошлом году оказались в четыре раза выше средних среди стран Группы семи. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные национальных статистических служб.
По итогам 2024 года ВВП России вырос на 4,1%, как и годом ранее. При этом экономики G7 в среднем увеличились на 1,0% (1,1% в 2023-м).
Уточняется, что экономика США в прошлом году выросла на 2,8% (показатель 2023 года - 2,9%), Канады - на 1,5%, Франции — на 1,1%. В Великобритании ВВП в увеличился на 0,9% (0,4% в 2023-м).
Замедление роста экономики зарегистрировали в Италии: 0,5% против 0,7% в 2023 году. Наиболее резкий обвал наблюдался в Японии, где ВВП вырос лишь на 0,1% (годом ранее - на 1,5%). При этом в Германии ВВП уменьшается второй год подряд, после спада на 0,3% он сократился еще на 0,2%.
Ранее замглавы Минэкономразвития России Денис Тюпышев рассказал о небольшом замедлении роста экономики страны на фоне высокой ключевой ставки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Темпы роста экономики России превысили средние по G7 в четыре раза
- Сербия предложила принять переговоры России и США
- СМИ: Трамп не заинтересован в сделке по ископаемым с Украиной
- Во Владивостоке загорелся жилой дом
- Над регионами России за ночь уничтожили 48 украинских беспилотников
- В Эквадоре появится мемориал в честь поэтов Пушкина и Сильвы
- Топ-менеджер Neuralink родила четвертого ребенка от Маска
- Во Владимире загорелся склад на площади 3,5 тысячи квадратных метров
- Рубио: Европа предлагает на год продлить конфликт на Украине
- В Новошахтинске отразили атаку БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru