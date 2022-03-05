Книгу с рисунками и автографом Пабло Пикассо выставят на аукцион «Литфонда»

10 марта аукционный дом «Литфонд» проведет торги, на которые будут выставлены уникальные рукописи, книги и рисунки выдающихся художников, писателей и поэтов.

Среди уникальных объектов книга с автографом Пикассо, рукописные стихи Цветаевой, рисунок Бродского и два рисунка Никулина.

Особое внимание ценителей раритетных лотов привлекает книга с рисунком и автографом Пабло Пикассо «Личный мир Пабло Пикассо». Книга была подарена художником во время Каннского фестиваля 1958 года, на котором режиссер присутствовал на фестивале в качестве члена жюри. Экземпляр обладает коллекционной ценностью музейного уровня и будет выставлен на торги с начальной ставкой 1 000 000 рублей.

Также на аукционе будут представлены предметы домашнего кабинета: письменные приборы, кабинетные сувениры, канцелярские принадлежности XIX-XX веков.

Всего в наборе насчитывается 114 предметов, ознакомиться с ними можно по ссылке: https://www.litfund.ru/auction/383/1/.

