В Греции обнаружили похищенные 9 лет назад картины Пикассо и Мондриана
29 июня 202109:03
В Греции нашли картины Пикассо и Мондриана. Они были украдены 9 лет назад из галереи в Афинах.
По сообщениям ТАСС, известные полотна «Ветряная мельница» Питера Мондриана и «Голова женщины» Пабло Пикассо полицейские обнаружили в тайнике в городе Кератея. Вор задержан. Похитителем оказался 49-летний гражданин Греции. Он хотел вывезти картины за границу и заработать, продав их на чёрном рынке.
Ранее в музее Нидерландов картину Франса Халса украли в третий раз.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru