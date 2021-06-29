В Греции обнаружили похищенные 9 лет назад картины Пикассо и Мондриана

В Греции нашли картины Пикассо и Мондриана. Они были украдены 9 лет назад из галереи в Афинах.

По сообщениям ТАСС, известные полотна «Ветряная мельница» Питера Мондриана и «Голова женщины» Пабло Пикассо полицейские обнаружили в тайнике в городе Кератея. Вор задержан. Похитителем оказался 49-летний гражданин Греции. Он хотел вывезти картины за границу и заработать, продав их на чёрном рынке.

Ранее в музее Нидерландов картину Франса Халса украли в третий раз.

