В Греции обнаружили похищенные 9 лет назад картины Пикассо и Мондриана

В Греции нашли картины Пикассо и Мондриана. Они были украдены 9 лет назад из галереи в Афинах.

По сообщениям ТАСС, известные полотна «Ветряная мельница» Питера Мондриана и «Голова женщины» Пабло Пикассо полицейские обнаружили в тайнике в городе Кератея. Вор задержан. Похитителем оказался 49-летний гражданин Греции. Он хотел вывезти картины за границу и заработать, продав их на чёрном рынке.

Ранее в музее Нидерландов картину Франса Халса украли в третий раз.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: пресс-служба Третьяковской галереи
ТЕГИ:КартинаКартиныИскусствоГалереи
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры