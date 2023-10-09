Израиль ведет бои в шести населенных пунктах сектора Газа
9 октября 202301:29
Армия Израиля ведет бои в шести населенных пунктах сектора Газа, сообщает «РЕН ТВ».
Ранее жителей призвали эвакуироваться. При этом на улицах многолюдно. Палестинцы присоединяются к экстренным службам и помогают разбирать завалы.
Ранее стало известно, что Израиль не обладал разведывательными данными о подготовке ХАМАС к нападению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru