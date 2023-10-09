Израиль ведет бои в шести населенных пунктах сектора Газа

Ранее жителей призвали эвакуироваться. При этом на улицах многолюдно. Палестинцы присоединяются к экстренным службам и помогают разбирать завалы.

Ранее стало известно, что Израиль не обладал разведывательными данными о подготовке ХАМАС к нападению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

