Израиль ведет бои в шести населенных пунктах сектора Газа

Армия Израиля ведет бои в шести населенных пунктах сектора Газа, сообщает «РЕН ТВ».

СМИ: 2243 человека пострадали в Израиле в результате конфликта

Ранее жителей призвали эвакуироваться. При этом на улицах многолюдно. Палестинцы присоединяются к экстренным службам и помогают разбирать завалы.

Ранее стало известно, что Израиль не обладал разведывательными данными о подготовке ХАМАС к нападению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИзраильСектор Газа

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