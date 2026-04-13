В Подмосковье госпитализирован еще один пациент с оспой обезьян

Еще одного пациента с подтвержденной оспой обезьян госпитализировали в Домодедовскую больницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на учреждение.

Речь идет о 38-летнем пациенте.

«За пределы [страны] не выезжал. Контакт половой», - отмечается в сообщении.

В больнице проходят лечение уже два пациента с оспой обезьян. Их состояние удовлетворительное.

Позднее в управлении Роспотребнадзора по Московской области заявили, что специалисты ведомства начали санитарно-эпидемиологическое расследование и организовали полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, что в РФ оспу обезьян контролируют еще с прошлого века, в стране есть все необходимое для диагностики заболевания.

