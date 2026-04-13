На подлете к промплощадке Череповца сбили 13 беспилотников

Более десяти беспилотников ликвидировали в Череповце, сообщил глава Вологодской области Георгий Филимонов. Об этом он написал в своем канале на платформе Мах.

Над Череповцом уничтожили три БПЛА

Ранее губернатор заявил, что над городом уничтожили два дрона, позднее еще один БПЛА сбили близ промышленной площадки в Череповце.

«По поступившей от Минобороны России информации, на подлете к промплощадке Череповца сбито 13 БПЛА», - указал Филимонов.

На месте падения обломков дронов находятся специалисты экстренных служб.

