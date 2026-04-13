На подлете к промплощадке Череповца сбили 13 беспилотников
13 апреля 202613:10
Более десяти беспилотников ликвидировали в Череповце, сообщил глава Вологодской области Георгий Филимонов. Об этом он написал в своем канале на платформе Мах.
Ранее губернатор заявил, что над городом уничтожили два дрона, позднее еще один БПЛА сбили близ промышленной площадки в Череповце.
«По поступившей от Минобороны России информации, на подлете к промплощадке Череповца сбито 13 БПЛА», - указал Филимонов.
На месте падения обломков дронов находятся специалисты экстренных служб.
