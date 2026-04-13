В России завели дело из-за манипулирования акциями в Telegram-каналах

ФСБ, Следственный комитет и МВД пресекли деятельность организаторов трех Telegram-каналов, которые причастны к системному манипулированию фондовым рынком в России. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что Следком возбудил уголовное дело по признакам манипулирования рынком в отношении трех россиян 1985, 1997 и 1998 годов рождения - организаторов каналов об инвестициях «РынкиДеньгиВласть|РДВ», «Волк с Мосбиржи», «Сигналы РЦБ». В 2023- 2024 годах фигуранты воздействовали на стоимость ценных бумаг для проведения обратных операций по искусственно сформировавшейся цене.

«Совершение операций сопровождалось публикациями в принадлежащих им телеграм-каналах с призывом по приобретению или продаже активов, что существенно меняло котировки российских ценных бумаг на фондовом рынке», — указали силовики.

По данным ФСБ, подозреваемые провели свыше 55 тысяч незаконных сделок с активами 19 крупных компаний и получили преступный доход в особо крупном размере.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, фигуранты заключены под стражу, пишет Ura.ru.

Позднее Банк России подтвердил факты манипулирования рынком на торгах при сделках с ценными бумагами ряда эмитентов, которые совершались по личным счетам физлиц, связанных с деятельностью по администрированию Telegram-каналов. Регулятор направил предписания о недопущении аналогичных нарушений и ограничил операции по торговым счетам фигурантов.

Ранее в Москве задержали администратора одной из крупнейших международных хакерских площадок.

