Кто нападет? Чем закончится «агрессивная» перепалка Турции и Израиля
Израиль не начнет воевать с Турцией, которая является второй армией НАТО, хотя подобные «предложения» звучат, заявил НСН Тогрул Исмаил.
В Израиле звучат «глупые» рассуждения о том, что Турция будет «следующей» после войны с Ираном, но без США Израиль не готов к подобным сценариям, заявил НСН турецкий политолог, профессор университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Турции Тогрул Исмаил.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко усилил критику в адрес Израиля. Он заявил, что решение израильского парламента о смертной казни только для палестинских заключенных «по сути является апартеидом» и сравнил его с политикой Гитлера в отношении евреев. Также Эрдоган обвинил Израиль в том, что в день объявления перемирия в Ливане израильские силы убили почти 300 ливанцев. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил, что Израиль «продолжит бороться с иранским террористическим режимом и его прокси», и обвинил Эрдогана в поддержке этих сил. СМИ сообщают, что турецкие прокуроры заявили о намерении добиваться уголовного преследования Нетаньяху и других израильских чиновников. Тогрул Исмаил объяснил «перепалку» лидеров двух стран.
«Решение Израиля о смертной казни не вписывается в демократию, также в Турции незаконная война против Ирана считается абсолютным негативом. Эрдоган просто высказал свое мнение, которое отражает мнение общества. Куда дальше это пойдет? Надо спросить у израильтян. Они начали говорить, что после Ирана следующей будет Турция. Это очень глупо. Турция в своих речах никогда не говорит о войнах с Израилем, Турция говорит о том, что режим Нетаньяху сегодня близок к фашизму. Это говорят не только в Турции, но и в Европе, и в США. У Турции нет намерения нападать на Израиль, Турция была бы в хороших отношениях с Израилем, если бы там был другой руководитель. Если Израиль изъявит такое желание, это другое дело...Эрдоган до Газы даже приглашал Нетаньяху к себе, а с такой политикой кто с ним будет сотрудничать? Турция сто лет ни с кем не воюет, нет агрессивной внешней политики, соблюдает международное право, которое нарушает Израиль», - отметил он.
По его словам, Израиль не напал бы на Иран без поддержки США, но рассчитывать на Вашингтон вечно не получится.
«Иран уже показал, что он даже под санкциями может ответить Израилю, что это не слабое государство. Поэтому я не думаю, что Израиль начнет воевать с Турцией, которая является второй армией НАТО. Выступления Нетаньяху носят чисто риторический характер. В словах президента Турции достаточно объективности, а в словах Нетаньяху – агрессия. Без США Израиль не нападал бы на Иран. Когда ты рассчитываешь на чужую поддержку, все может резко измениться. Это сегодня там Трамп (президент США Дональд Трамп. - Прим. НСН), но там риторика тоже меняется. США за океаном, а Израиль всегда в регионе, поэтому вести агрессивную политику в отношении соседей опрометчиво. Некоторые страны в регионе пока молчат или закрывают глаза из-за давления США, но до каких пор? Нетаньяху подозревают в хищениях и так далее. Чтобы избежать этого, он и ведет агрессивную политику», - добавил собеседник НСН.
Обвинение в Турции потребовало пожизненного заключения для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает турецкая газета «Hürriyet». По данным источника, кроме Нетаньяху в списке также оказались министр обороны Израиля Исраэль Кац, его предшественник на посту Йоав Галлант, министр по делам наследия Амичай Элияху и другие высокопоставленные чиновники.
Известно, что в Бюро по расследованию террористических преступлений Главной прокуратуры Стамбула установили, что Израиль совершил вооруженную операцию против судов гражданской морской организации, которая была создана для отправки гумпомощи в сектор Газа.
