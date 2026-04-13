В Израиле звучат «глупые» рассуждения о том, что Турция будет «следующей» после войны с Ираном, но без США Израиль не готов к подобным сценариям, заявил НСН турецкий политолог, профессор университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Турции Тогрул Исмаил.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко усилил критику в адрес Израиля. Он заявил, что решение израильского парламента о смертной казни только для палестинских заключенных «по сути является апартеидом» и сравнил его с политикой Гитлера в отношении евреев. Также Эрдоган обвинил Израиль в том, что в день объявления перемирия в Ливане израильские силы убили почти 300 ливанцев. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил, что Израиль «продолжит бороться с иранским террористическим режимом и его прокси», и обвинил Эрдогана в поддержке этих сил. СМИ сообщают, что турецкие прокуроры заявили о намерении добиваться уголовного преследования Нетаньяху и других израильских чиновников. Тогрул Исмаил объяснил «перепалку» лидеров двух стран.