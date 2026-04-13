ВСУ нарушили пасхальное перемирие 6558 раз

Более 6,5 тысячи нарушений режима пасхального перемирия было допущено со стороны ВСУ. Об этом заявили в Минобороны России.

С 16.00 мск 11 апреля до конца дня 12 апреля в зоне специальной военной операции действовало перемирие, объявленное в преддверии Пасхи, напоминает Ura.ru.

«Украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей», - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Отмечается, что всего было зафиксировано 6558 нарушений перемирия.

ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
