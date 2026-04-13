Песков: Россия с уважением относится к выбору венгерского народа
Россия с уважением относится к выбору народа Венгрии. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Москва рассчитывает на продолжение прагматичных контактов с Будапештом после смены руководства.
«Мы заинтересованы в выстраивании добрых отношений как с Венгрией, так и с другими странами Европы», - отметил представитель Кремля.
Также он добавил, что результаты выборов в Венгрии не окажут влияния на ситуацию вокруг конфликта на Украине.
Ранее лидер одержавшей победу на парламентских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что Будапешту придётся вести переговоры с Москвой, пишут «Известия».
Горячие новости
- Заслуженный пилот призвал восстановить производство советских Ан-2
- Песков: О судьбе нефтепровода «Дружба» следует спрашивать Венгрию
- Объявление о продаже Рижского вокзала в Москве появилось на «Авито»
- Булыкин оценил шансы «Зенита» на чемпионство после ничьей с «Краснодаром»
- На подлете к промплощадке Череповца сбили 13 беспилотников
- В Подмосковье госпитализирован еще один пациент с оспой обезьян
- В Минцифры призвали подвергать искусственный интеллект цензуре
- Экс-посол Израиля назвал пикировки Эрдогана и Нетаньяху мелочью
- ВСУ нарушили пасхальное перемирие 6558 раз