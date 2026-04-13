Песков: Россия с уважением относится к выбору венгерского народа

По его словам, Москва рассчитывает на продолжение прагматичных контактов с Будапештом после смены руководства.

«Мы заинтересованы в выстраивании добрых отношений как с Венгрией, так и с другими странами Европы», - отметил представитель Кремля.

Также он добавил, что результаты выборов в Венгрии не окажут влияния на ситуацию вокруг конфликта на Украине.

Ранее лидер одержавшей победу на парламентских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что Будапешту придётся вести переговоры с Москвой, пишут «Известия».

