Додон рассказал о вызове жены в прокуратуру для предъявления обвинений

«Прокуроры вручили повестку моей супруге и пригласили в прокуратуру, чтобы предъявить ей обвинение после того, как ее остановили на улице, когда она везла детей на занятие по шахматам (скорее всего, за ней следят нон-стоп). Это беспрецедентный случай в истории Молдавии, когда желание отомстить политическому оппоненту толкает Майю Санду, нынешнего президента страны, на то, чтобы атаковать мою супругу, моих детей, маму, близких родственников», - заявил Додон в Telegram-канале.

Бывший президент Молдавии призвал действующие власти не вымещать на его близких «Ненависть» и пообещал, что они ответят за «эти беззакония».

Ранее апелляционная палата Кишинева приняла решение оставить в силе меру пресечения в виде домашнего ареста для экс-президента Молдавии Игоря Додона. Об этом сообщает ТАСС.

