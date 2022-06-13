Додон рассказал о вызове жены в прокуратуру для предъявления обвинений

Находящийся под домашним арестом по обвинению в коррупции и государственной измене бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил о прокурорской повестке его жене Галине. Ее вызывают в ведомство, чтобы также предъявить обвинения.

Додон заявил, что имеет доказательства своей невиновности

«Прокуроры вручили повестку моей супруге и пригласили в прокуратуру, чтобы предъявить ей обвинение после того, как ее остановили на улице, когда она везла детей на занятие по шахматам (скорее всего, за ней следят нон-стоп). Это беспрецедентный случай в истории Молдавии, когда желание отомстить политическому оппоненту толкает Майю Санду, нынешнего президента страны, на то, чтобы атаковать мою супругу, моих детей, маму, близких родственников», - заявил Додон в Telegram-канале.

Бывший президент Молдавии призвал действующие власти не вымещать на его близких «Ненависть» и пообещал, что они ответят за «эти беззакония».

Ранее апелляционная палата Кишинева приняла решение оставить в силе меру пресечения в виде домашнего ареста для экс-президента Молдавии Игоря Додона. Об этом сообщает ТАСС.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Президент Молдавии Игорь Додон. Фото с его официального сайта.
ТЕГИ:ЖенаМолдавияОбвиненияОбвинениеПрокуратураИгорь Додон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры