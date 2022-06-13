Додон рассказал о вызове жены в прокуратуру для предъявления обвинений
Находящийся под домашним арестом по обвинению в коррупции и государственной измене бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил о прокурорской повестке его жене Галине. Ее вызывают в ведомство, чтобы также предъявить обвинения.
«Прокуроры вручили повестку моей супруге и пригласили в прокуратуру, чтобы предъявить ей обвинение после того, как ее остановили на улице, когда она везла детей на занятие по шахматам (скорее всего, за ней следят нон-стоп). Это беспрецедентный случай в истории Молдавии, когда желание отомстить политическому оппоненту толкает Майю Санду, нынешнего президента страны, на то, чтобы атаковать мою супругу, моих детей, маму, близких родственников», - заявил Додон в Telegram-канале.
Бывший президент Молдавии призвал действующие власти не вымещать на его близких «Ненависть» и пообещал, что они ответят за «эти беззакония».
Ранее апелляционная палата Кишинева приняла решение оставить в силе меру пресечения в виде домашнего ареста для экс-президента Молдавии Игоря Додона. Об этом сообщает ТАСС.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 996 / сут.
Умерли
380 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 684 / сут.
- Додон рассказал о вызове жены в прокуратуру для предъявления обвинений
- Украинский посол в Германии заявил о массовом отъезде беженцев из ФРГ
- Зеленский попросил денег у американских евреев
- Макрон дал поручение пересмотреть программу вооружений из-за конфликта на Украине
- Актер Рафаэль Котанджян из «Бриллиантовой руки» умер на 80-м году жизни
- Трое погибли и четверо пострадали при обстреле рынка в Донецке
- The Hill: Россия может «выключить» реакторы в США одним решением
- «Враг почище США». В России раскрыли планы стратегические Польши захвата земель
- Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
- Борисов: На запуск массового производства самолетов в России потребуется до пяти лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru