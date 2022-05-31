Суд оставил Додона под домашним арестом

Апелляционная палата Кишинева приняла решение оставить в силе меру пресечения в виде домашнего ареста для экс-президента Молдавии Игоря Додона. Об этом сообщает ТАСС.



Таким образом, арест на 30 суток для Додина остается в силе. Решение об аресте было принято 26 мая.

Отмечается, что Додон намерен требовать смены прокуроров, ведущих дело.

Экс-глава государства обвиняется в коррупции и госизмене. Ранее политик заявлял, что обвинения против него политические и «шиты белыми нитками». Додон подчеркнул, что имеет доказательства своей невиновности.