Суд оставил Додона под домашним арестом

Апелляционная палата Кишинева приняла решение оставить в силе меру пресечения в виде домашнего ареста для экс-президента Молдавии Игоря Додона. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, арест на 30 суток для Додина остается в силе. Решение об аресте было принято 26 мая.

Отмечается, что Додон намерен требовать смены прокуроров, ведущих дело.

Экс-глава государства обвиняется в коррупции и госизмене. Ранее политик заявлял, что обвинения против него политические и «шиты белыми нитками». Додон подчеркнул, что имеет доказательства своей невиновности.

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ФОТО: Президент Молдавии Игорь Додон. Фото с его официального сайта.
ТЕГИ:АрестыМолдавия
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