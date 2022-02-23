На Украине заявили об увеличении заявки на транзит российского газа в ЕС
Компания «Оператор ГТС Украины» в своём Facebook сообщила об увеличении заявки на транзит российского газа через украинскую территорию в Европу.
В заявлении говорится, что за сутки заявка выросла на 10 млн кубических метров - до 60,959 млн кубических метров. В компании отметили, что это на 44% меньше, чем зарезервировано в контракте - 109,6 млн кубических метров.
«Оператор ГТС Украины продолжает уверенно выполнять все обязательства перед клиентами и в полном составе выполняет заказы на транзит газа в страны ЕС», - подчёркивается в сообщении.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции после признания Россией Донецкой и Луганской народных Республик должны включать полную остановку газопровода «Северный поток — 2», сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,8 млн+138 тыс. / сут.
Умерли
348 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
12,8 млн+179 тыс. / сут.
- Курс евро превысил 91 рубль
- Крым – наш! В России расстроились из-за нежелания Украины признать статус полуострова
- Литовская компания Paysera закроет счета российских клиентов
- Rystad Energy допустила перебои с поставками нефти из России
- На Украине заявили об увеличении заявки на транзит российского газа в ЕС
- Британия заявила о новой «военной помощи» Киеву, несмотря на недовольство ЕП
- Во Франции анонсировали публикацию санкций ЕС против РФ 23 февраля
- Зампредседателя Совфеда Андрей Турчак побывал в прифронтовой зоне в Донецке
- Пушилин заявил, что войск России на территории ДНР пока нет
- Игра мускулами. Эксперты раскрыли особенности российского супероружия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru