На Украине заявили об увеличении заявки на транзит российского газа в ЕС

Компания «Оператор ГТС Украины» в своём Facebook сообщила об увеличении заявки на транзит российского газа через украинскую территорию в Европу.

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В заявлении говорится, что за сутки заявка выросла на 10 млн кубических метров - до 60,959 млн кубических метров. В компании отметили, что это на 44% меньше, чем зарезервировано в контракте - 109,6 млн кубических метров.

«Оператор ГТС Украины продолжает уверенно выполнять все обязательства перед клиентами и в полном составе выполняет заказы на транзит газа в страны ЕС», - подчёркивается в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции после признания Россией Донецкой и Луганской народных Республик должны включать полную остановку газопровода «Северный поток — 2», сообщает RT.

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