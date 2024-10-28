МИД: Канадских, польских и американских наемников ликвидировали в Брянской области

Захарова назвала сведения предварительными данными правоохранителей, которые будут дополняться в дальнейшем.

Информацию о том, что члены диверсионно-разведывательной группы, уничтоженные в Брянской области, были иностранными наемниками, также подтвердили в ФСБ.

Ранее стало известно, что шведский наемник Келл Микаэль Скиллт предстанет перед судом в ДНР. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

