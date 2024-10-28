МИД: Канадских, польских и американских наемников ликвидировали в Брянской области

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что среди наемников, которых обезвредили в Брянской области, были граждане США, Польши и Канады. Об этом сообщило РИА Новости.

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Захарова назвала сведения предварительными данными правоохранителей, которые будут дополняться в дальнейшем.

Информацию о том, что члены диверсионно-разведывательной группы, уничтоженные в Брянской области, были иностранными наемниками, также подтвердили в ФСБ.

Ранее стало известно, что шведский наемник Келл Микаэль Скиллт предстанет перед судом в ДНР. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
ТЕГИ:Брянская ОбластьНаемникиМария Захарова

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