Над иранской мечетью Джамкаран подняли красный флаг мести

Полотно заметили над куполом мечети после теракта в городе Керман во время траурных шествий в память о годовщине гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. В результате атаки погибли 103 человека, еще 284 пострадали, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В шиитской традиции красные флаги символизируют несправедливо пролитую кровь и призыв отомстить за убитого. Последний раз красный флаг поднимали над мечетью в 2020 году после убийства Сулеймани.

