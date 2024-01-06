Над иранской мечетью Джамкаран подняли красный флаг мести
Красный флаг подняли над мечетью Джамкаран в священном городе шиитов Кум в Иране. Об этом пишет агентство Fars.
Полотно заметили над куполом мечети после теракта в городе Керман во время траурных шествий в память о годовщине гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. В результате атаки погибли 103 человека, еще 284 пострадали, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В шиитской традиции красные флаги символизируют несправедливо пролитую кровь и призыв отомстить за убитого. Последний раз красный флаг поднимали над мечетью в 2020 году после убийства Сулеймани.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru