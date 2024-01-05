Подозреваемых в причастности к теракту в Кермане задержали в Иране

В МВД страны указали на обнаружение связанных с преступлением важных улики. Также в ведомстве пообещали раскрыть полную информацию о подозреваемых позднее.

Взрывы на кладбище Голзар-е Шохада в провинции Керман прогремели в годовщину гибели командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.

Ранее в МВД Ирана уточнили, что в результате теракта погибли 89 человек, в том числе 12 граждан Афганистана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

