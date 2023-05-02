Начштаба США Милли высказался о сроках завершения конфликта на Украине
Глава Комитета начальников штабов армии США Марк Милли рассказал о сроках завершения конфликта России и Украины. Генерал дал интервью журналу Foreign Affairs.
Начштаба США выразил сомнение, что боевые действия прекратятся в 2023 году. По его мнению, Украина не сможет реализовать свои политические цели за это время.
«Честно говоря, я не думаю, что есть вероятность того, что это произойдет в этом году», - прокомментировал он.
В интервью Die Zeit бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что всячески пыталась предотвратить конфликт на Украине. Политик выразила уверенность, что действовала правильно, передает «Радиоточка НСН».
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