Начштаба США Милли высказался о сроках завершения конфликта на Украине

Начштаба США выразил сомнение, что боевые действия прекратятся в 2023 году. По его мнению, Украина не сможет реализовать свои политические цели за это время.

«Честно говоря, я не думаю, что есть вероятность того, что это произойдет в этом году», - прокомментировал он.

В интервью Die Zeit бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что всячески пыталась предотвратить конфликт на Украине. Политик выразила уверенность, что действовала правильно, передает «Радиоточка НСН».

