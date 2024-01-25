Начиненный взрывчаткой беспилотник атаковал базу США на западе Ирака
Беспилотный летательный аппарат со взрывчаткой нанес удар по американской военной базе в провинции Анбар на западе Ирака, сообщил портал Shafaq News со ссылкой на источник.
По информации издания, беспилотник запустили шиитские группировки Ирака. Данных о жертвах и разрушениях не поступало.
Ранее власти Иракского Курдистана заявили об уничтожении беспилотника со взрывчаткой в районе военной базы международной коалиции во главе с США. Атака произошла недалеко от города Эрбиль.
Как сообщало издание Foreign Policy, администрация США обсуждает полный вывод своих сил из Сирии. Позже Пентагон опроверг информацию, отмечает «Радиоточка НСН».
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