В Москве «ГАЗель» влетела в переход в метро «Парк Победы»

Грузовой автомобиль «ГАЗель» влетел в подземный переход метро «Парк Победы» в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, авария произошла на Кутузовском проспекте по направлению в Московскую область. Авто было сильно повреждено.

«Кузов "снесло" потолком подземного перехода. Водитель смог самостоятельно выйти из автомобиля», - отмечается в сообщении.

РИА Новости указывает, что еще одного человека зажало внутри машины. Очевидцы помогали ему выбраться.

Ранее в Южноуральске Челябинской области водитель легковушки на большой скорости врезался в припаркованные машины, автомобиль отбросило в столб от удара. По данным СМИ, водитель был нетрезв, пишет Ura.ru.

