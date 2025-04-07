В Москве «ГАЗель» влетела в переход в метро «Парк Победы»
Грузовой автомобиль «ГАЗель» влетел в подземный переход метро «Парк Победы» в Москве. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, авария произошла на Кутузовском проспекте по направлению в Московскую область. Авто было сильно повреждено.
«Кузов "снесло" потолком подземного перехода. Водитель смог самостоятельно выйти из автомобиля», - отмечается в сообщении.
РИА Новости указывает, что еще одного человека зажало внутри машины. Очевидцы помогали ему выбраться.
Ранее в Южноуральске Челябинской области водитель легковушки на большой скорости врезался в припаркованные машины, автомобиль отбросило в столб от удара. По данным СМИ, водитель был нетрезв, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru