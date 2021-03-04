Началось мощное извержение гватемальского вулкана Пакая

Местным жителям запрещен доступ к вулкану. Власти должны подготовить убежища для населения с соблюдением санитарных мер.

На днях вулкан Синабунг на острове Суматра проснулся спустя 5 лет затишья и выбросил столб пепла высотой в несколько километров.

В 2010 году вулкан проснулся спустя 400 лет.

