Началось мощное извержение гватемальского вулкана Пакая
В Гватемале резко возросла активность вулкана Пакая, сообщает РИА Новости.
В настоящее время выбросы вулканического пепла и шлаков достигают 800 метров, а столб дыма над жерлом вулкана поднимается на высоту 5,5 километра. Пепел засыпает некоторые населенные пункты.
Местным жителям запрещен доступ к вулкану. Власти должны подготовить убежища для населения с соблюдением санитарных мер.
На днях вулкан Синабунг на острове Суматра проснулся спустя 5 лет затишья и выбросил столб пепла высотой в несколько километров.
В 2010 году вулкан проснулся спустя 400 лет.
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