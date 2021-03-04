Началось мощное извержение гватемальского вулкана Пакая

В Гватемале резко возросла активность вулкана Пакая, сообщает РИА Новости.

В настоящее время выбросы вулканического пепла и шлаков достигают 800 метров, а столб дыма над жерлом вулкана поднимается на высоту 5,5 километра. Пепел засыпает некоторые населенные пункты.

СМИ сообщили об извержении вулкана Этна на Сицилии

Местным жителям запрещен доступ к вулкану. Власти должны подготовить убежища для населения с соблюдением санитарных мер.

На днях вулкан Синабунг на острове Суматра проснулся спустя 5 лет затишья и выбросил столб пепла высотой в несколько километров.

В 2010 году вулкан проснулся спустя 400 лет.

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ФОТО: РИА Новости/В. Чистяков
ТЕГИ:ВулканыГватемала
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