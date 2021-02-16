СМИ сообщили об извержении вулкана Этна на Сицилии
Извержение вулкана Этна на итальянском острове Сицилия было зафиксировано во вторник, передаёт агентство ANSA.
Национальный институт геофизики и вулканологии в 16:10 по местному времени зафиксировал повышение вулканической активности. По данным ANSA, извержение сопровождалось потоком лавы и выбросом пепла из одного из кратеров.
Ранее в январе стало известно о неожиданном извержении Этны. Вулкан выбросил столб пепла высотой в 4 км, извержение сопровождалось подземными толчками и раскатами грома.
Этна — крупнейший из действующих вулканов в Европе. Он находится под постоянным наблюдением экспертов, по оценкам которых вулкан не представляет опасности для жителей восточного побережья Сицилии.
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