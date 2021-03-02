Вулкан в Индонезии выбросил столб пепла на несколько километров

Вулкан Синабунг на острове Суматра проснулся спустя 5 лет затишья и выбросил столб пепла высотой в несколько километров, сообщает «Телеканал 360».

Отмечается, что в 2010 году вулкан проснулся спустя 400 лет. При извержении в 2014 году погибли 16 человек. Два года спустя под пеплом оказались еще семь местных жителей.

СМИ сообщили об извержении вулкана Этна на Сицилии

Высота Синабунга составляет 2460 метров. Он расположен в 60 километрах к юго-западу от города Медан в северной части острова.





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ФОТО: РИА Новости/В. Чистяков
ТЕГИ:ИндонезияВулканы
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