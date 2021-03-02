Вулкан в Индонезии выбросил столб пепла на несколько километров
Вулкан Синабунг на острове Суматра проснулся спустя 5 лет затишья и выбросил столб пепла высотой в несколько километров, сообщает «Телеканал 360».
An Indonesian volcano has erupted spewing a spectacular column of ash thousands of metres into a powder-blue sky.— AFP News Agency (@AFP) March 2, 2021
Vulcanologists recorded 13 separate blasts as Mount Sinabung leapt to life, belching debris up to 5,000 metres (16,400 feet) above Sumatra pic.twitter.com/PbyUvCZSsg
Отмечается, что в 2010 году вулкан проснулся спустя 400 лет. При извержении в 2014 году погибли 16 человек. Два года спустя под пеплом оказались еще семь местных жителей.
Высота Синабунга составляет 2460 метров. Он расположен в 60 километрах к юго-западу от города Медан в северной части острова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru