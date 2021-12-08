Начальник штаба обороны ВС Индии погиб в результате крушения вертолёта
Военно-воздушные силы Индии на своей странице в Twitter объявили, что в результате крушения вертолёта Ми-17В-5 погиб начальник штаба обороны ВС Индии генерал Бипин Рават.
В сообщении говорится, что всего жертвами трагедии стали 13 человек, кроме Равата в списке погибших значится его супруга Мадхулика Рават. Выжил только капитан Варун Сингх, который был госпитализирован в военный госпиталь Веллингтона.
В ВВС Индии уточнили, что крушение произошло после того, как Рават посетил штабной колледж военной службы в Веллингтоне (Нилгири-Хиллз), где выступил перед преподавателями и студентами.
Ранее стало известно, что вертолёт Ми-17В-5 потерпел крушение в округе Нилгирис в районе города Кунур (штат Тамилнад). Кроме погибшего генерала Равата на борту воздушного судна находились члены его семьи и его помошники.
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