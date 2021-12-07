Умер летчик-испытатель вертолетов, герой Советского Союза Гурген Карапетян

Летчик-испытатель конструкторского бюро имени М. Л. Миля, Герой Советского Союза Гурген Карапетян умер в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолеты России».

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«Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Героя Советского Союза, заслуженного летчика-испытателя Советского Союза, советника генерального директора холдинга "Вертолеты России" по безопасности полетов Гургена Рубеновича Карапетяна», — говорится в сообщении.

Летчику-испытателю было 84 года, отмечает RT.

Гурген Карапетян работал на Московском вертолетном заводе имени М. Л. Миля с 1962 по 1993 год. Специалист проводил испытания вертолетов «Ми» различных модификаций. В 1962-1982 годах Карапетян на вертолетах Ми-6, Ми-10К, Ми-24 и Ми-26 установил десять мировых рекордов скорости и грузоподъемности.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЛетчикиСмертьМосква
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