Потерпел крушение вертолёт с начальником штаба обороны ВС Индии на борту
Военно-воздушные силы Индии на своей странице в Twitter объявили, что в штате Тамилнад потерпел крушение вертолёт Ми-17В-5, на борту которого находился начальник штаба обороны ВС Индии генерал Бипин Рават.
В сообщении утоняется, что катастрофа произошла в округе Нилгирис в районе города Кунур, начато расследование инцидента.
По данным телеканала NDTV, на борту воздушного судна находились также члены семьи Равата и его помощники. Также канал добавил, что погибли четыре человека.
Ранее Россия и Индия подписали соглашение между правительствами двух стран о программе военно-технического сотрудничества с 2021 по 2030 год, сообщает RT.
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