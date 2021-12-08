Потерпел крушение вертолёт с начальником штаба обороны ВС Индии на борту

В сообщении утоняется, что катастрофа произошла в округе Нилгирис в районе города Кунур, начато расследование инцидента.

По данным телеканала NDTV, на борту воздушного судна находились также члены семьи Равата и его помощники. Также канал добавил, что погибли четыре человека.

Ранее Россия и Индия подписали соглашение между правительствами двух стран о программе военно-технического сотрудничества с 2021 по 2030 год, сообщает RT.