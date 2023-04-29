Начальник польского Генштаба заявил, что у России есть деньги на спецоперацию
России хватает средств для проведения специальной военной операции, заявил начальник Генерального штаба Войcка польского Раймунд Анджейчак. Об этом сообщает Do Rzeczy.
«Финансовые инструменты, которыми Россия владела ... динамика ее расходов и эффективность санкций ... указывают на то, что у России деньги для участия в конфликте будут», — считает Анджейчак.
По мнению военного, Украина, наоборот, сталкивается с «огромными финансовыми проблемами». Киев быстро тратит выделенные ему средства.
Кроме того, Анджейчак заявил, что в Польше сложилась опасная ситуация с национальной безопасностью. Так, у страны нет боеприпасов, запасы техники «стремительно тают», и промышленность не может пополнять их. Военачальник считает, что союзники Варшавы на Западе не понимают серьезности ситуации: большинство из них не готово оценить реальную угрозу и пребывает в иллюзиях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru