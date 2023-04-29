Начальник польского Генштаба заявил, что у России есть деньги на спецоперацию

«Финансовые инструменты, которыми Россия владела ... динамика ее расходов и эффективность санкций ... указывают на то, что у России деньги для участия в конфликте будут», — считает Анджейчак.

По мнению военного, Украина, наоборот, сталкивается с «огромными финансовыми проблемами». Киев быстро тратит выделенные ему средства.

Кроме того, Анджейчак заявил, что в Польше сложилась опасная ситуация с национальной безопасностью. Так, у страны нет боеприпасов, запасы техники «стремительно тают», и промышленность не может пополнять их. Военачальник считает, что союзники Варшавы на Западе не понимают серьезности ситуации: большинство из них не готово оценить реальную угрозу и пребывает в иллюзиях.

