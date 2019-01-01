Началась встреча Путина с папой Римским

В Ватикане началась встреча президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска, сообщает РИА Новости. Отмечается, что глава государства прибыл на переговоры с опозданием в полчаса.

Владимира Путина провели по залам Апостольской библиотеки в сопровождении церемониального корпуса Ватикана, а также представителей российской делегации — Юрия Ушакова и Дмитрия Пескова.

Отметим, перед началом переговоров папа Римский пригласил Путина в свой кабинет и отказался войти в дверь первым, несмотря на приглашающий жест российского президента.

Добавим, в ходе переговоров Путина и папы Римского стороны планируют обсудить международные вопросы, в их числе сирийская и украинская повестка.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал условия для диалога Киева и Москвы. По его словам, Россия готова к установлению конструктивного диалога с Украиной при условии, что новый президент Владимир Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания.

