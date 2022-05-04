Набережную в Киевской области назвали в честь Бориса Джонсона

Набережную города Васильков в Киевской области назовут в честь премьера Великобритании Бориса Джонсона. Об этом сообщила мэр Василькова Наталья Баласинович.

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«Наша новая набережная на реке Стугна, торжественно открытая в День города Василькова, теперь будет носить имя большого друга Украины, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона», — цитирует градоначальницу РИА Новости.

В апреле Джонсон посетил Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и прогулялся по улицам украинской столицы. Британский премьер тайно добирался в Киев из Польши.

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:УкраинаБорис Джонсон
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