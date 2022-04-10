Джонсон поделился впечатлениями о секретной поездке к Зеленскому на фантастическом поезде

Премьер Британии Борис Джонсон тайно добирался в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским 9 апреля. Британский политик поделился впечатлениями от убранства поезда, на котором он добрался до столицы Украины, сообщает RT в своем Telegram-канале.

Украинская сторона раскрыла подробности о встрече Джонсона и Зеленского в Киеве

«Всем привет, с вами Борис Джонсон. Сейчас я еду на фантастическом поезде Украинских железных дорог в Киев из Польши. Хочу поблагодарить украинскую железнодорожную компанию, а также тех, кто организовал эту поездку. Этот поезд как будто вдохновлен духом Украины», — рассказывает британский премьер в видеоролике.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел в Киеве встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом рассказал в соцсетях заместитель руководителя офиса главы украинского государства Андрей Сибига, напоминает NEWS.RU.

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