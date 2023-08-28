На Западе указали на преимущество ВКС России над авиацией ВСУ

Авиация ВСУ стала легкой мишенью для истребителей ВКС России. Об этом сообщил Military Watch Magazine.

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По данным издания, у Украины после распада СССР были одни из наиболее современных истребителей, однако с тех пор они существенно устарели и сейчас уступают российским Су-30СМ и Су-35.

Украинские самолеты уязвимы перед российским оружием из-за отсутствия ракет с активным радиолокационным наведением и наличия радаров с механическим сканированием, отметило издание.

Ранее российские военные летчики уничтожили восточнее острова Змеиного быстроходный военный катер Willard Sea Force производства США. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валентин Капустин
ТЕГИ:СпецоперацияИстребителиУкраинаРоссияВКС РФ

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