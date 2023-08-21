Заслуженный летчик Попов объяснил, как РФ будет сбивать F-16
Заслуженный военный лётчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов заявил, что в настоящее время перед российскими Вооружёнными силами стоит задача уничтожать всё, что может быть использовано для выхода на линию соприкосновения, сообщает NEWS.ru.
По его словам, ВКС России не будут ждать, пока украинские летчики пройдут подготовку и станут использовать истребители F-16. Вместо этого российская военная авиация продолжит наносить огневые удары, в том числе, с целью затянуть обучение украинских пилотов.
«Мы их постоянно будем жучить, будем наносить огневые удары поражения. Это будет постоянное щекочущее нервы воздействие... Всё сразу уничтожить мы не можем, а вот затянуть их подготовку и эффективное использование F-16 можем», - отметил лётчик.
Попов добавил, что благодаря этому у украинской авиации не будет возможности активно работать.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении договоренности о поставке Киеву 42 американских истребителей F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»,
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны РФ: Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
- Автомобили Lada Vesta и Lada Largus будут оснащать панорамной крышей
- В школьную программу военной подготовки включили тему беспилотников
- Заслуженный летчик Попов объяснил, как РФ будет сбивать F-16
- Москвич отдал телефонным мошенникам полтора миллиона рублей
- Россия контролирует в Харьковской области 33 населенных пункта
- Эрдоган выразил надежду на встречу с Путиным в сентябре
- Регионы России столкнулись с нехваткой рабочей силы
- Украина потратит полмиллиарда долларов на страхование зерновозов
- «Почта России» перестанет принимать некоторые отправления без паспорта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru