Заслуженный летчик Попов объяснил, как РФ будет сбивать F-16

По его словам, ВКС России не будут ждать, пока украинские летчики пройдут подготовку и станут использовать истребители F-16. Вместо этого российская военная авиация продолжит наносить огневые удары, в том числе, с целью затянуть обучение украинских пилотов.

«Мы их постоянно будем жучить, будем наносить огневые удары поражения. Это будет постоянное щекочущее нервы воздействие... Всё сразу уничтожить мы не можем, а вот затянуть их подготовку и эффективное использование F-16 можем», - отметил лётчик.

Попов добавил, что благодаря этому у украинской авиации не будет возможности активно работать.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении договоренности о поставке Киеву 42 американских истребителей F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»,