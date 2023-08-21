Заслуженный летчик Попов объяснил, как РФ будет сбивать F-16

Заслуженный военный лётчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов заявил, что в настоящее время перед российскими Вооружёнными силами стоит задача уничтожать всё, что может быть использовано для выхода на линию соприкосновения, сообщает NEWS.ru.

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По его словам, ВКС России не будут ждать, пока украинские летчики пройдут подготовку и станут использовать истребители F-16. Вместо этого российская военная авиация продолжит наносить огневые удары, в том числе, с целью затянуть обучение украинских пилотов.

«Мы их постоянно будем жучить, будем наносить огневые удары поражения. Это будет постоянное щекочущее нервы воздействие... Всё сразу уничтожить мы не можем, а вот затянуть их подготовку и эффективное использование F-16 можем», - отметил лётчик.

Попов добавил, что благодаря этому у украинской авиации не будет возможности активно работать.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении договоренности о поставке Киеву 42 американских истребителей F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»,

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Фото: hvkk.tsk.tr (ВВС Турции)
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФВСУУкраинаСпецоперацияВКС РФ

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