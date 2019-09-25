На Западе признали раскол ЕС из-за России

В Евросоюзе разошлись мнения по поводу политики блока по отношению к России, пишет обозреватель Financial Times. С одной стороны, страны ЕС хотят помешать союзу России с Китаем, но при этом не все готовы разморозить отношения с Москвой.

Так в сентябре этого года посол ЕС в Москве Маркус Эдерер выразил набирающее популярность мнение о том, что отношения блока с президентом Владимиром Путиным должны быть «выведены из глубокой заморозки, в которую они погрузились после аннексии Россией Крыма в 2014 году», отмечает FT.

Во внутренней дипломатической записке ЕС Эдерер призвал к расширению взаимодействия с Россией в таких областях, как мобильная связь 5G и защитa персональных данных. Дипломат также заявил о необходимости «прагматично» двигаться к «усиленной координации» с Россией для борьбы с «евразийской конкуренцией», поскольку растет влияние Китая в этом регионе.

«Другие события также выдвинули на первый план более широкие споры о преимуществах принципов над реальной политикой (realpolitik),когда речь идет о России. Страны, включая Францию и Финляндию, которая является председателем блока, хотят использовать политическую дорогу в Кремль,которую они видят в результате контактов, установленных между Путиным и новым президентом Украины Владимиром Зеленским. Но многие не убеждены, что это правильный подход, даже в эпоху, когда традиционный американо-европейский альянс разрушается. Записка Эдеререра вызвала удивление среди дипломатов из Центральной и Восточной Европы, которые считают Кремль и Путина не стоящими доверия. Эти предложения вызвали у дипломатов опасения по поводу возможного отступления ЕС от жестких экономических санкций, наложенных на Москву после аннексии Крыма», — цитирует спецкор НСН статью Financial Times.

Напомним, что 20 августа по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным Эммануэль Макрон выразил уверенность в европейском будущем России. «Я убеждён, что будущее России полностью европейское. Мы верим в Европу, которая простирается от Лиссабонa до Владивостока», — написал он в Twitter. Прозрением европейцев назвал в эфире НСН слова Макрона первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

