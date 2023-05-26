На Западе озвучили условие прекращения помощи Украине
Запад может перестать финансировать Украину, если она предпримет тактику наступления. Об этом заявил обозреватель Андреас Клут в колонке на сайте Bloomberg.
По его словам, Запад больше всего боится подключения Североатлантического альянса к войне с Россией, поскольку это может привести к третьей мировой войне. Если Украина пойдет в наступление, от нее отвернутся некоторые западные страны, вероятно, в их числе будет США после президентских выборов в 2024 году. Глобальный Юг, который уже сейчас занимает неопределенную позицию, и вовсе может выступить против Украины, заявил автор материала.
Клут добавил, что Украина не должна ни нападать на Россию за пределами собственных границ, ни подстрекать к этому «посреднические» вооруженные формирования, дабы не лишиться помощи Запада.
Ранее эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков назвал маловероятной передачу Украине ядерного оружия, но отметил, что в нынешних реалиях может произойти что угодно. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru