На Западе не исключили крах доллара после встречи Путина и Эрдогана

Они не исключили, что решение президентов может привести к краху долларовой системы. Один из пользователей соцсети считает, что такое решение будет огромным шагом вперед для Европы и всего мира относительно освобождения от гегемонистского правления США.

Другой пользователь Сети предложил Эрдогану «перетащить» на свою сторону «все остальные страны-члены НАТО в Европе».

Напомним, Россия и Турция начнут вести торговлю в рублях. Об этих договоренностях заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. По словам Эрдогана, Турция и Россия намерены довести объемы двусторонней торговли в год до $100 млрд.

