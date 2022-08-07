На Западе не исключили крах доллара после встречи Путина и Эрдогана
Решение лидеров России и Турции о постепенном переводе расчетов за газ в национальные валюты вызвало отклик среди пользователей Twitter (заблокирован в России), сообщает РИА Новости.
Они не исключили, что решение президентов может привести к краху долларовой системы. Один из пользователей соцсети считает, что такое решение будет огромным шагом вперед для Европы и всего мира относительно освобождения от гегемонистского правления США.
Другой пользователь Сети предложил Эрдогану «перетащить» на свою сторону «все остальные страны-члены НАТО в Европе».
Напомним, Россия и Турция начнут вести торговлю в рублях. Об этих договоренностях заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. По словам Эрдогана, Турция и Россия намерены довести объемы двусторонней торговли в год до $100 млрд.
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