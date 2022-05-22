На вступление Украины в Евросоюз может потребоваться до 20 лет - МИД Франции

«Нужно быть честными... Если мы скажем, что Украина вступит в ЕС через 6 месяцев, год или 2 года, это будет неправдой. Вероятно, это займет 15 или 20 лет, это очень долгий процесс», — приводит его слова РИА Новости.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, процесс вступления в ЕС «может занять многие годы и даже десятилетия», сообщает ТАСС.

