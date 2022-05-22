На вступление Украины в Евросоюз может потребоваться до 20 лет - МИД Франции
Процедура вступления Украины в Евросоюз может длиться 15 или 20 лет, заявил министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон в эфире радиостанции Radio J.
«Нужно быть честными... Если мы скажем, что Украина вступит в ЕС через 6 месяцев, год или 2 года, это будет неправдой. Вероятно, это займет 15 или 20 лет, это очень долгий процесс», — приводит его слова РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, процесс вступления в ЕС «может занять многие годы и даже десятилетия», сообщает ТАСС.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 710 / сут.
Умерли
378 тыс.+80 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 814 / сут.
- На вступление Украины в Евросоюз может потребоваться до 20 лет - МИД Франции
- СМИ: В Минэкономики ФРГ предложили ликвидировать газовую сеть
- «Трудно ему». Медведев – о сообщении Байдена Ким Чен Ыну
- Глава Минфина ФРГ Линднер раскритиковал конфискацию собственности россиян в пользу Киева
- «Вековая мечта Польши». В России рассказали о последствиях принятия украинского законопроекта об особом статусе поляков
- Зеленский намерен предоставить полякам особый статус на Украине
- Бригадный генерал ФРГ Эрих Вад считает поставки оружия Украине «бессмысленными»
- Политолог из ФРГ раскритиковал политику Бербок из-за угрозы Европе
- Мэр Энергодара ранен в результате взрыва
- «Верой и правдой служил «Зениту»». Уход Дзюбы не стал громом среди ясного неба
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru