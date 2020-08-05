На въездах в Нью-Йорк установят пункты проверки на коронавирус

По словам де Блазио, в случае обнаружения коронавируса у въезжающих в город, они будут отправляться на двухнедельный карантин. Он также добавил, что в случае нарушения карантина предусмотрены штрафы до 10 тысяч долларов.

Отмечается, что контроль будет вести полиция города, которая будет выборочно останавливать машины для проверки. Также мониторить ситуацию будут сотрудники группы по тестированию и отслеживанию распространения коронавируса, которая была создана в городе в апреле.

