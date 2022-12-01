На улицах Сан-Франциско роботы будут убивать преступников
Неожиданный шаг сделан в США, сообщает «РЕН ТВ».
Сан-Франциско стал первым городом мира, власти которого одобрили дежурство на улицах роботов, которые могут применять оружие. Принимать решение об открытии огня будет искусственный интеллект. Отмечается, что для людей служба стала слишком опасной.
«Сейчас на руках столько полуавтоматических винтовок, что нам приходится постоянно держать оружие наготове. Если не ты – то тебя. И, кажется, мы проигрываем этот поединок», – сообщил полицейский Реджинальд Роу.
В настоящее время правоохранительные органы активно применяют беспилотники – оперативно оценивают ситуацию на дорогах и следят за обстановкой в самых неблагополучных кварталах.
Полиция отмечает, что электронными убийцами роботы будут становиться только в исключительных случаях: если программа управления зафиксирует «реальную угрозу» жизням обычных людей или полицейских от действий преступников.
Бизнесмен Илон Маск представил прототип человекоподобного робота Optimus. Робот самостоятельно вышел на сцену, приветствовал публику в зале взмахом руки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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